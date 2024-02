Region: Trierer Stadtbusse, Moselbahn & Co. – Mit diesen Einschränkungen und Ausfällen muss gerechnet werden

TRIER. Bundesweit soll es am Freitag, 2. Februar, zu Streiks im Personennahverkehr kommen. Betroffen sind insbesondere die Stadtbusse in Trier, sowie die Moselbahn Bei manchen Busunternehmen soll schon ab Donnerstagabend, etwa 20 Uhr, gestreikt werden. Wo genau in unserer Region mit Ausfällen oder Einschränkungen zu rechnen ist, hat der Verkehrsverbund Region Trier zusammengefasst.

Übersicht:

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Busunternehmen im Eifelkreis werden voraussichtlich nicht vom Streik betroffen sein.

Stadt Trier

Die Stadtwerke Trier erwarten ab Donnerstagabend erhebliche Einschränkungen im Busverkehr. Voraussichtlich fahren nur die Linien 17, 30, 31 und 32 sowie das Smart-Shuttle.

Außerdem können die Linien 22, 27, 220, 221 oder 272 der Moselbahn, welche nach Trier hineinfahren, ebenfalls betroffen sein. Welche Fahrten genau ausfallen, veröffentlicht das Busunternehmen baldmöglichst.

Aktuelle Infos zu den Linien und dem Streikplan der Moselbahn finden Sie HIER

Landkreis Vulkaneifel

Bestreikt werden voraussichtlich die Unternehmen DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH (RMB) im Busnetz Östliche Vulkaneifel sowie bei der DB Regio Bus Mitte GmbH (DRM) im Busnetz Eifelmaare.

Welche Fahrten trotz Streik angeboten werden können, veröffentlichen die Unternehmen in Streik-Fahrplänen. Im Falle der Busnetze Östliche Vulkaneifel bzw. Eifelmaare können ggf. auch mehr als diese genannten Fahrten angeboten werden. Konkrete Aussagen, um welche Fahrten es sich hierbei handelt, kann das Verkehrsunternehmen jedoch erst kurzfristig mitteilen. Zudem könnten Fahrten der Linie 700 des Nachbarverbunds VRM vom Streik betroffen sein.

Nicht bestreikt wird in der Vulkaneifel das Unternehmen Linden-Reisen, welches im neuen Busnetz Kylltal u.a. in der Verbandsgemeinde Gerolstein fährt. Die zu den Busnetzen gehörenden RufBusse sind in der Regel auch nicht vom Streik betroffen!

Streik-Fahrplan Eifelmaare

Landkreis Trier-Saarburg

Der Landkreis ist betroffen zwischen Trier und Trittenheim im Busnetz Römische Weinstraße, welches die Moselbahn bedient. Die anderen im Landkreis fahrenden Unternehmen sollen nicht bestreikt werden.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Es könnten Fahrten im Busnetz Mosel zwischen Reil und Neumagen-Drohn betroffen sein. Welche Fahrten trotz Streik angeboten werden können, veröffentlicht die Moselbahn in den” Akuten Störungsmeldungen”.

Zu den Gebieten Hunsrück und Wittlicher Land: Die Linie 329 Odert – Morbach ist vom Streik voraussichtlich nicht betroffen, ebenso wenig wie die Linien 800, 840 und 845.

Ob die Zubringer-Linie 847 am Freitag fahren wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht absehbar.

Fahrten der Linien 212, 301, 304, 311, 314 und 391 konnten bei Streiks in der Vergangenheit angeboten werden.

Allgemeine Information

Bei Streikaufrufen kann es immer auch kurzfristig zu Arbeitsniederlegungen kommen, die uns nicht vorab mitgeteilt werden. Das heißt, es können auch Verkehrsunternehmen betroffen sein, die in den von uns veröffentlichen Listen nicht erwähnt sind.

WICHTIG: Auch wenn eine Hinfahrt z. B. zu einer Schule stattfindet, bedeutet das leider nicht, dass die Rückfahrt auch durchgeführt werden kann! Fahrten einer Linie sind häufig verschiedenen Mitarbeitern oder durchführenden Unternehmen zugeordnet.