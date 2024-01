Anderes Fahrzeug beschädigt und einfach abgehauen: Alkoholfahrten in Luxemburg

STRASSEN. Am späten Nachmittag des 29.1.2024 wurde eine offensichtlich alkoholisierte Autofahrerin in Höhe der Rue des Romains in Strassen gemeldet. Die Fahrerin konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden. Da sie den Alkoholtest verweigerte, wurde der Führerschein eingezogen.

Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen die Fahrerin bereits ein Fahrverbot vorlag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt.

Am Abend des 29.1.2024 wurde in der Rue de Differdange in Zolwer ein alkoholisierter Fahrer gemeldet, der ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte und seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)