Dreister Diebstahl in Modegeschäft: iPhone 13 von Ladentheke geklaut

SAARLOUIS. Am Montag, dem 7.8.2023, hielt sich eine bislang unbekannte, weibliche Person in einem Modegeschäft kurz nach 15.30 Uhr in der Silberherzstraße in Saarlouis auf.

Durch geschicktes agieren, lenkte die Frau die Verkäuferin ab und entwendete deren iPhone 13 im Wert von ca. 800 Euro, welches hinter der Ladentheke abgelegt war.

Die Diebin wird wie folgt beschrieben:

– ca 1,65 groß

– ca. 40 Jahre alt

– normale Figur

– schulterlanges, dunkles, glattes Haar

Zeugen bzw. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl, insbesondere zur Identität der unbekannten Frau, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/9010 oder per E-Mail unter pi-saarlouis@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)