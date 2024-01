DÜDELINGEN. Am 24.1.2024, gegen 12.50 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Rue Gaffelt in Düdelingen gemeldet.

Im Rahmen des anschließenden Feuerwehreinsatzes wurde eine 86-jährige Bewohnerin leblos von den Rettungsdiensten geborgen.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und beantragte eine Autopsie. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei wurde zwecks Ermittlung der Brandursache mit den Untersuchungen am Brandort befasst. (Quelle: Police Grand-Ducale)