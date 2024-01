PKW erfasst Fußgänger an Fußgängerampel – Fahrerflucht

HOMBURG. Am 10.1.2024, gegen 4.15 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Kaiserstraße/Mainzer Straße ein Verkehrsunfall mit einem dunklen PKW (vermutlich schwarzer oder dunkelblauer Kombi) und einem Fußgänger.

Der Fußgänger war in der Eisenbahnstraße aus der Innenstadt kommend in Richtung des Hauptbahnhofs Homburg unterwegs. Als die Fußgängerampel Kaiserstraße – Mainzer Straße für ihn Grünlicht zeigte, überquerte der Mann über die Fußgängerfurt die Straße. Der Fahrer des PKWs missachtete vermutlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und erfasste den auf der Straße befindlichen Fußgänger mit der Fahrzeugfront am rechten Bein.

Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellungen zu seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung zu ermöglichen. Durch die Kollision wurde der Fußgänger leicht verletzt.

Der Fahrzeugführer wurde wie folgt beschrieben: Männlich, europäischer Phänotyp, mittleren Alters, dunkle, mittellange Haare, Vollbart.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060). (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)