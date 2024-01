U.a. dank Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte: Höchststand bei Erwerbstätigen in RLP

BAD EMS. Mehr als zwei Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Damit erreichte die Zahl der Erwerbstätigen einen neuen Höchststand, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems mitteilte.

Mit 2,06 Millionen Erwerbstätigen hatten im vergangenen Jahr demnach rund 0,4 Prozent mehr Menschen ihren Arbeitsort im Bundesland als im Vorjahr. Deutschlandweit wuchs die Beschäftigung 2023 um 0,7 Prozent.

Die positive Entwicklung sei vor allem auf die Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zurückzuführen. «Dazu trug auch die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte bei», teilte das Landesamt weiter mit. Vor allem im Dienstleistungssektor und im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation sei die Zahl der Beschäftigten gestiegen. (Quelle: dpa)