Vermieterin mit Messer getötet und zerstückelt: Täter muss in Psychiatrie

KAISERSLAUTERN. Er hat nach Ansicht des Gerichts seine Vermieterin getötet und die Leiche zerteilt: Dafür ordnete die Justiz in Kaiserslautern die Unterbringung eines 41 Jahre alten Mannes in der Psychiatrie an.

Das teilte ein Justizsprecher am Mittwoch in der pfälzischen Stadt mit. Das Landgericht gehe davon aus, dass der Mann die 80-Jährige im August 2023 mit einem Messer getötet und danach zerstückelt habe – dabei aber schuldunfähig gehandelt habe.

«Die Schuldunfähigkeit besteht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme aufgrund einer paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie», sagte der Sprecher. Das Gericht hörte 24 Zeugen und 3 Sachverständige.