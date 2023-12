Rheinland-Pfalz und Saarland: Zweitwärmster Herbst seit Messbeginn

OFFENBACH/REGION TRIER. Der diesjährige Herbst in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdiensts der zweitwärmste seit Aufzeichnungsbeginn.

Für Rheinland-Pfalz verzeichneten die Meteorologen einen Durchschnittstemperatur von 12 Grad. Zum Vergleich: Die international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt für das Bundesland bei 8,9 Grad. «Der erste meteorologische Herbstmonat September war sogar der Wärmste und darüber hinaus der Zweitsonnigste», teilte der DWD am Mittwoch in Offenbach mit. Insgesamt wurden zwischen September und November in Rheinland-Pfalz 400 Sonnenstunden gemessen. Nach einem Niederschlagsdefizit im September seien der Oktober und November dann deutlich zu nass ausgefallen, hieß es.

Im Saarland fiel in diesem Jahr mit 365 Liter pro Quadratmetern besonders viel Regen, laut DWD war es die «niederschlagsreichste Region in Deutschland». Obwohl rund 50 Prozent mehr Niederschlag als gewöhnlich fiel, habe sich die die Sonne mit 405 Stunden sehr großzügig gezeigt. «Es war jedoch der zweitsonnigste September, der maßgeblich zu dieser strahlenden Bilanz beitrug», erklärten die Meteorologen. Der zweitwärmste Herbst seit Messbeginn ließ die Temperatur im kleinsten Flächenland auf 12,2 Grad klettern. Die international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt für das Saarland bei 9,2 Grad.

Auch bundesweit war der diesjährige Herbst der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnung 1881. Trotz des Wintereinbruchs mit Schnee, Glätte und Eis in den vergangenen Tagen verzeichneten die Meteorologen in Deutschland eine Durchschnittstemperatur von 11,5 Grad. Es sei der 13. zu warme Herbst in Folge gewesen, hieß es.

Zur Vergleichbarkeit von Statistiken fassen Meteorologen die Jahreszeiten in ganzen Monaten zusammen: September, Oktober, November bilden den meteorologischen Herbst. Im Unterschied dazu war der kalendarische oder astronomische Herbstanfang in diesem Jahr am 23. September, wenn Tag und Nacht gleich lang sind.