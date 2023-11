SPD Rheinland-Pfalz wählt neues Präsidium

MAINZ. Auf der ersten Sitzung nach dem Landesparteitag hat sich der Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz neu konstituiert.

Im Rahmen der Konstituierung wurden die Beisitzer:innen des neuen Präsidiums gewählt. Dem Präsidium gehören satzungsgemäß der Landesvorsitzende Roger Lewentz, die stellvertretenden Landesvorsitzenden Doris Ahnen, Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Alexander Schweitzer sowie Generalsekretär Marc Ruland und Schatzmeister Daniel Stich an.

Als Beisitzer:innen wurden am Abend die Landtagsabgeordneten Kathrin Anklam-Trapp, Jaqueline Rauschkolb und Sven Teuber im Amt bestätigt. Der Koblenzer Oberbürgermeister und Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Städtetags David Langner wurde neu ins Amt des Beisitzers gewählt. Satzungsgemäß gehören dem Präsidium darüber hinaus Malu Dreyer, Ministerpräsidentin, und Thomas Hitschler, Sprecher der Landesgruppe Rheinland-Pfalz in der SPD-Bundestagsfraktion, an.

Der Vorsitzende der SPD-Rheinland-Pfalz Roger Lewentz freut sich über die neue Zusammensetzung des Gremiums: „Mit David Langner verstärkt die Stimme der rheinland-pfälzischen Kommunen unser Gremium. Er kennt als Oberbürgermeister aus eigener Erfahrung die Herausforderungen, vor denen unsere Städte und Gemeinden stehen. Es ist uns sehr wichtig, diese Perspektive in die Arbeit des Präsidiums noch stärker als bisher einzubringen.“

Gleichzeitig betont Lewentz die große Kontinuität in der Zusammensetzung der Parteiführung: „Der große Teil der Präsidiumsmitglieder gehörte auch dem vorherigen Gremium an. Das ist ein Beleg für die Kontinuität und die Geschlossenheit unseres Landesverbands. Damit können wir die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fortführen und sind gut aufgestellt, um im kommenden Jahr erfolgreiche Wahlkämpfe für die Kommunal- und Europawahl führen zu können.“