BADEM/WITTLICH. Wie die Polizei Wittlich mitteilt, kam es in der Nacht vom 13.11.2023 auf den 14.11.2023 kam es zu einem Einbruch in einen Lagerkomplex in der Ortslage Badem.

Die bislang unbekannten Täter entwendeten hierbei hochwertige Werkzeuge und Maschinen. Der Gesamtschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Zeugen werden gebeten Auffälligkeiten und besondere Vorkommnisse an die Kriminalpolizei in Wittlich unter der 06571 9500-0 zu melden.