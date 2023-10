Trier: Stadt in Deutschland Hidden Champion im Bereich „Energie und Umwelt“

TRIER.Im „Smart City Index 2023“ des IT-Branchenverbands Bitkom hat die Stadt Trier Platz 13 erreicht. In der Kategorie „Energie und Umwelt“ belegt Trier sogar den ersten Platz und wird von Bitkom als „Hidden Champion“ in diesem Bereich hervorgehoben. In den Vorjahren hatte Trier im Gesamtranking Platz 12 (2022) und Platz 20 (2021) erreicht.

Mit einer Gesamtzahl von 75,3 Punkten hat sich Trier gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert (+ 0,4 Punkte), liegt erneut in den Top 20 und ist ähnlich bewertet wie Heidelberg (Platz 12), Bochum (Platz 11) und Karlsruhe (Platz 10). In Rheinland-Pfalz liegt Trier bei den Großstädten erneut ganz vorn, vor Kaiserslautern (Platz 41), Ludwigshafen (Platz 43) Mainz (Platz 45) und Koblenz (Platz 69).

Oberbürgermeister Wolfram Leibe: „Trier steht im Smart City Index bundesweit erneut unter den Top 20 der deutschen Großstädte – das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg in Sachen Digitalisierung sind. Die älteste Stadt Deutschlands ist bei Zukunftsthemen also vorne mit dabei.

Platz 1 im Bereich Energie und Umwelt in Deutschland

Platz 1 im Bereich Energie und Umwelt freut mich ganz besonders – denn damit werden die vorbildlichen und innovativen Projekte unserer Stadtwerke auch bundesweit wahrgenommen – vom Energie- und Technikpark über die intelligente Straßenbeleuchtung und das City-WLan bis zur Erzeugung grüner Energie und der Trierer Kläranlage, die mehr Energie erzeugt als sie verbraucht.“

In dem Ranking bewertet Bitkom den Stand der Digitalisierung von 81 deutschen Großstädte in fünf Kategorien: Verwaltung, Energie und Umwelt, IT und Kommunikation, Mobilität und Gesellschaft. Spitzenreiter des Gesamtrankings ist München gefolgt von Hamburg und Köln.

Der Branchenverband Bitkom vertritt mehr als 2000 Unternehmen aus der digitalen Wirtschaft. Der Smart City Index ist das Digitalranking der deutschen Großstädte. Bitkom hat dafür in fünf Kategorien 12.717 Datenpunkten untersucht – von Online-Bürger-Services über Sharing-Angebote für Mobilität und intelligente Ampelanlagen bis hin zur Breitbandverfügbarkeit. Erstmalig wurde in diesem Jahr auch der Bereich Bildung untersucht.