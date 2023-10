CRASH-LANDUNG: Gyrokopter stürzt in Eifel-See

LAACH. Wie die Polizei Kobolenz mitteilte, ist ein sogenannter Gyrocopter am Montagnachmittag offenbar in den Laacher See (Vulkaneifel) gestürzt.

Wie die Pressesprecherin der Polizei weitermitteilt, war das “hubschrauberähnliche Fluggerät” zuvor in Mainz gestartet.

Laut Polizei wurde sie gegen 15 Uhr über den Absturz informiert. Der Gyrocopter soll zum Zeitpunkt des Absturzes mit zwei Personen besetzt gewesen sein.

Die beiden Insassen, müssen sich laut ersten Hinweisen der Rettungskräfte, aus dem Fluggerät unverletzt befreit haben.

Wir bleiben dran…