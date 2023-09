Mieser Trickbetrug durch falschen Finanzbeamten: 86-Jährige um Bargeld erleichtert

BENDORF. Wie die Polizei in Bendorf mitteilt, kam es am heutigen Dienstagnachmittag zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 86-jährigen Frau in der Poststraße in Bendorf.

Der Täter klingelte an ihrer Haustüre und gab sich als Mitarbeiter des Finanzamtes in Koblenz aus.

Er wäre dort, um einen offenen Rechnungsbetrag für ihr Gebäude einzuziehen. Nach einem vorgetäuschten Telefonat des angeblichen Finanzbeamten mit der Tochter der Geschädigten händigte diese ihm 200 Euro Bargeld aus. Mit der Ausrede Unterlagen aus seinem Auto holen zu wollen entfernte sich der Täter mit einem roten Kleinwagen.

Der Täter wird als Mann im Alter von ca. 40 – 50 Jahren mit einer Körpergröße von ca. 170 cm beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch und war ordentlich gekleidet. Er hatte kurze braune Haare und keinen Bart.

Zeugen, die den Tatverdächtigen mit dem roten Kleinwagen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bendorf zu melden.