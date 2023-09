Trier: Einbruch in Bäckerei in der Fußgängerzone – Zeugen gesucht!

TRIER. Wie die Polizei Trier am Dienstagmittag mitteilt, sind bislang unbekannte Täter zwischen Sonntag, 24. September, 18 Uhr und Montag, 25. September 4 Uhr, in einen Bäckereibetrieb in der Simeonstraße in der Trierer Fußgängerzone eingebrochen.

Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.