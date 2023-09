Vogel kracht in Frontscheibe: Rettungshubschrauber mit Notlandung auf Feldweg

OBER-OLM. Am heutigen Dienstag, 26.09.2023, gingen bei der Führungszentrale des Polizeipräsidiums Mainz gegen 18.00 Uhr mehrere Anfragen aufgrund eines in der Gemarkung Ober-Olm gelandeten Rettungshubschraubers ein.

Nach Rücksprache mit dem verantwortlichen Piloten habe sich der Hubschrauber auf dem Rückflug in Richtung Pfalz befunden und sei während des Flugs gegen 12.30 Uhr mit einem Vogel kollidiert. Durch den Aufprall sei die Frontscheibe beschädigt worden und der Pilot habe eine Sicherheitslandung auf einem Feldweg durchgeführt.

Personen seien nicht zu Schaden gekommen und es habe sich kein Patient an Bord befunden. Der Hubschrauber soll am morgigen Tag auf einen Tieflader geladen und zur Luftrettungsstation verbracht werden. So lange werde der Hubschrauber von Mitarbeitenden eines Sicherheitsdienstes bewacht.