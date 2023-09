KONZ. In der zurückliegenden Nacht kam es in der Straße Konzer Brück in Konz gegen 3.00 Uhr zu einem Unfall, bei dem eine 60-Jährige aus dem Kreis Trier-Saarburg mit ihrem PKW von der Fahrbahn abkam.

Die 60-Jährige kollidierte mit einem parkenden PKW und schob diesen auf ein weiteres Fahrzeug. Dieses kollidierte mit einem Werbeschild. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich, wie ein Sprecher der Polizei Trier gegenüber lokalo.de erklärte. (Quelle: Polizei Trier)