Prozess in Trier: Auf Feldweg von drei Mann übel zusammengeschlagen und mit Messer bedroht

TRIER. Am 13.9. beginnt vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Günther Köhler ein Strafprozess wegen schweren Raubes.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem Angeklagten Folgendes zur Last:

Nachdem der Angeklagte den Zeugen S am 12.10.2022 aufgefordert haben soll ihn in Hermeskeil zu treffen, habe er ihn aufgefordert, ihm in einen Feldweg zu folgen. Dort habe der Angeklagte ihn auf ein Verhältnis mit seiner Verlobten angesprochen und ihn aufgefordert, sich von dieser fernzuhalten.

Anschließend seien zwei bislang unbekannte weitere Täter dazugekommen. Als der Zeuge Angst bekommen habe und habe weggehen wollen, soll ihm der Angeklagte Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Danach soll einer der bislang unbekannten weiteren Täter dem Zeugen gegen seine linke Körperseite getreten haben, wodurch dieser zu Boden gegangen sei. Am Boden liegend haben dann alle drei Täter zusammen auf den Zeugen eingetreten und ihn beleidigt.

Anschließend habe einer der unbekannten Mittäter den Rucksack des Zeugen von seinem Rücken gerissen, in welchem sich u.a. 180 Euro Bargeld sowie eine Powerbank befunden haben. Einer der unbekannten weiteren Täter habe geschrien, man solle dem Zeugen ein Messer in den Rücken stechen. Der Zeuge habe dabei erkennen können, dass der Angeklagte ein Messer in der Hand gehalten habe.

Der Zeuge habe fliehen können und durch den Vorfall starke Schmerzen im Gesicht und den Augen sowie eine Rötung der Augen, eine Hornhautverletzung und eine Prellung der Halswirbelsäule erlitten.

Der Angeklagte ist strafrechtlich zuvor nicht in Erscheinung getreten. Er befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)