Bundespolizei Trier: Mit Kinderwagen – Mutter “vergisst” 5-jährige Tochter am Bahnsteig

KOBLENZ. Wie die Bundespolizei berichtet, stieg am gestrigen Sonntagabend, 3. September eine 35-jährige Mutter in einen Zug in Richtung Stuttgart und “vergaß” ihre im Kinderwagen sitzende 5-jährige Tochter am Bahnsteig des Koblenzer Hauptbahnhofs.

Ein Bahnmitarbeiter informierte daraufhin die Bundespolizei, sodass eine das Kind zunächst in Obhut genommen wurde. Über das Zugpersonal konnte die Mutter schnell informiert werden, die anschließend von Bingen zurück nach Koblenz fuhr. Dort konnte sie ihre Tochter wieder wohlbehalten in die Arme schließen