Bitburg: Feuerwehrgerätehaus in Matzen wird saniert und vergrößert – neues Tragkraftspritzenfahrzeug für Löschgruppe

BITBURG-MATZEN. Auf Empfehlung des Ortsbeirates Matzen, des Feuerwehrbeirates sowie des Ausschusses für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz hat der Stadtrat die Verwaltung einstimmig damit beauftragt, einen Zuschussantrag zur Finanzierung eines Anbaus und der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Bitburg-Matzen zu stellen und das Projekt mit einem Kostenvolumen in Höhe von 672.700 Euro zu realisieren.

Für die Freiwillige Feuerwehr Bitburg – Löschgruppe Matzen – hat die Stadt Bitburg gemäß dem geltenden Feuerwehrbedarfsplan die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser bestellt. Das Fahrzeug wird noch im Laufe des Jahres 2023 geliefert werden.

Da das Fahrzeug zu groß ist, um auf dem bestehenden Stellplatz abgestellt zu werden und trotzdem die notwendigen Bewegungsflächen im Feuerwehrhaus einzuhalten sind, wurde im Feuerwehrbedarfsplan ein An- bzw. Umbau für den Standort Matzen im Maßnahmenkatalog festgehalten. Außerdem entspricht das Feuerwehrhaus Matzen nicht mehr den Empfehlungen und Anforderungen der Unfallkasse und den entsprechenden DIN-Vorschriften.

Daraus resultierend ergab sich die Notwendigkeit zum An- bzw. Umbau des Feuerwehrhauses in Matzen, dessen Raumprogramm im Stadtrat beraten wurde. Insgesamt ergibt sich eine benötige Nutzfläche von 143 Quadratmetern, davon 54 Quadratmeter im Altbestand.

Insgesamt werden Kosten in Höhe von 672.700 Euro zur Verwirklichung des Projekts benötigt. Davon will die Löschgruppe Matzen Eigenleistungen in Höhe von 25.000 Euro erbringen. Das Land Rheinland-Pfalz hat eine Förderung von pauschal 106.000 Euro in Aussicht gestellt. Die restlichen Aufwendungen von 541.700 Euro werden über den Haushalt der Stadt Bitburg finanziert. (Quelle: Stadt Bitburg)