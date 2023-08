Vulkaneifel: “Kommunikationsdefizite” mit Lebensgefährtin – “vermisster” 72-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

DAUN. Am 24.8.2023, gegen 18.09 Uhr, meldete eine Frau aus Daun ihren 72-jährigen Lebensgefährten aus dem Bereich der VG Traben-Trarbach als vermisst.

Dieser wollte sie am bewussten Tag vom Busbahnhof in Daun abholen, war da aber nicht erschienen und über das Mobiltelefon nicht erreichbar. Sie machte sich nun Sorgen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Daun konnte der Vermisste gegen 21.00 Uhr am Busbahnhof angetroffen werden. Irgendwie gab es scheinbar Kommunikationsdefizite bezüglich der zeitlichen Absprache in Bezug auf die Abholung am Bahnhof.

Dem 72-Jährigen ging es gut und er begab sich zu seiner Lebensgefährtin. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)