Dreyer: Regierung weiß um “Sorgen unseres Mittelstandes” – Land setzt auf Wasserstoff, KI, Biotechnologie

KOBLENZ/MAINZ. „In dieser Zeit des Wandels gilt es, gemeinsam die Transformation entschlossen zu gestalten. Unternehmerisches Engagement, Weitsicht und Verantwortung für die Region und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zeichnen dabei unsere Unternehmer und Unternehmerinnen aus und stärken den Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort Rheinland-Pfalz“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich der Vollversammlung der IHK Koblenz.

„Das macht Mut und gibt Zuversicht für die Zukunft“, so Dreyer weiter. „Gleichwohl weiß die Landesregierung um die Nöte und Sorgen unseres Mittelstandes und ich versichere, dass wir die Bedenken sehr ernst nehmen“, betonte die Ministerpräsidentin. Zwar habe sich die konjunkturelle Lage seit Dezember 2022 wieder entspannt, jedoch sei der erhoffte Frühjahrsaufschwung aufgrund der steigenden Energiekosten infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie der hohen Inflation und des Fachkräftemangels ausgeblieben.

In einer vom Wandel geprägten Zeit müsse die Politik gemeinsam mit den Kammern, Verbänden und Institutionen gute Lösungen finden, damit die Wirtschaft wieder an Wachstumsdynamik gewinne und auf den Erfolgspfad zurückkehren könne. Rheinland-Pfalz setze dabei auf wirtschaftliche Zukunftsfelder wie Wasserstoff, Künstliche Intelligenz und Biotechnologie. Mit investiven Maßnahmen wie dem bundesweit größten Investitionsprogramm für kommunalen Klimaschutz (KIPKI) in Höhe von 250 Millionen Euro werde das Land zudem krisenresilienter aufgestellt und Wachstum generiert. „Das ist unser Investitionsprogramm in die Zukunft, davon versprechen wir uns wichtige Effekte für unseren Wirtschafts-, Innovations- und Beschäftigungsstandort – also die Saat für ein blühendes Ökosystem,“ so die Ministerpräsidentin.

Auf Einladung der Präsidentin der IHK-Koblenz, Susanne Szczesny-Oßing, nahm Ministerpräsidentin Dreyer an der Vollversammlung teil und war anschließend zu Gast auf dem IHK-Sommerabend der Wirtschaft im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)