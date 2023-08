Markt und Stadtlauf in Ehrang: Busse werden umgeleitet – Haltestellen verlegt und aufgehoben

TRIER-EHRANG. Während des Ehranger Markts wird der Peter-Roth-Platz ab Freitag, 1. September, ca. 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 6. September 2023, für den gesamten Linienverkehr voll gesperrt. Die Busse der Linien 8 und 87 in Richtung Hauptbahnhof fahren ab Quint die normale Route bis Haltestelle Bettemburgstraße, dann eine Umleitung über Niederstraße, Oberstraße und B 422 auf die normale Route in Richtung Innenstadt.

Die Haltestellen Mutterhaus Ehrang und Peter-Roth-Platz sind aufgehoben und an die Haltestelle Ehranger Mühle verlegt. In Richtung Quint und Schweich fahren die Busse ab der Wallenbachstraße über die B 422, Oberstraße und Kyllstraße zurück auf die normale Route in Richtung Quint bzw. Schweich. Die Haltestellen am Peter-Roth-Platz sind in diesem Zeitraum aufgehoben und an die Haltestelle Ehranger Mühle verlegt.

Während des “Ehranger Stadtlaufs” am Sonntag, 3. September 2023, fährt die Linie 87 in beide Richtungen zusätzlich eine Umleitung über Alemannenstraße, Merowinger Straße und Quinter Straße. Die Haltestellen Bettemburgstraße, Mutterhaus Ehrang und Peter-Roth-Platz werden während des Laufes aufgehoben und an die Haltestelle Quinter Straße und Ersatzhaltestelle Servaisstraße verlegt.

Fragen zur Busumleitung beantwortet das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273. (Quelle: SWT)