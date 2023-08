Saarland: Unbekannter greift Restaurantgäste mit Reizstoff an – acht Personen verletzt

HEUSWEILER-EIWEILER. Am 23.8.2023, um 19.30 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in unmittelbarer Nähe zu dem Restaurant “Don Lillo” in der Kirschhofer Straße in Eiweiler. Ein bislang unbekannter Täter setzte dabei einen bislang unbekannten Reizstoff auf bislang unbekannte Art und Weise ein.

Mehrere Restaurantgäste, die sich zum Tatzeitpunkt im Außenbereich des Restaurants befanden, klagten über Reizhusten, Brechreiz und tränende Augen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme meldeten sich weitere Anwohner aus der Nachbarschaft, die ebenfalls über die oben genannten Symptome klagten.

Zum Tatzeitpunkt befanden sich diese auf ihrer Terrasse im Außenbereich. Bislang ist bekannt, dass fünf Personen im Restaurant und drei Anwohner durch das Reizgas geschädigt wurden. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich, die Beschwerden klangen nach 10-15 Minuten ab.

Weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden (Telefon: 06898/2020, E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de). Es liegen derzeit weder Täterhinweise vor noch gibt es nähere Erkenntnisse, um welchen Reizstoff es sich gehandelt hat. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)