FRANKENTHAL. Ein alkoholisierter 28-Jähriger ist bei einer Feier in Frankenthal durch ein Dach rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Er habe mehrere Brüche erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Mann sei am Samstagabend über den Balkon einer Wohnung auf ein angrenzendes Dach geklettert, teilte die Polizei mit. Nach dem Sturz kam er in ein Krankenhaus. In der Wohnung hatte der Mann den Angaben nach mit Freunden gefeiert.