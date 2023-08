Luxemburg: Von der Terrasse zum Kreisverkehr – Raubtat endet in Verfolgungsfahrt

LUXEMBURG. Spektaluräre Verfolgungsjagd und Festnahme in Leudelingen: Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde am Sonntagnachmittag eine Person gegen 14.00 Uhr in Leudelange bestohlen.

Das Opfer befand sich auf der Terrasse eines Lokals, als drei unbekannte Männer ihm unter einem Vorwand das Handy und die Brieftasche entwendeten. Anschliessend sind die Täter mit einem Auto geflüchtet.

Die Polizei hat umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug eingeleitet und konnte dieses infolge einer Verfolgungsfahrt im Kreisverkehr Dudelange unter der A13 stoppen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der drei Männer an.