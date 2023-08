Grenzeinsatz der Rettungskräfte: Pkw überschlägt sich nach Frontal-Crash

ÜBERHERRN/SAARLOUIS. Wie die Polizei aus Saarlouis am Sonntag mitteilt, kam es am heutigen Sonntag, den 20.08.2023, gegen 13.00 Uhr auf der B 269neu in Überherrn zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 65-jähriger Fahrzeugführer aus Völklingen befuhr mit seinem Pkw und zwei weiteren Insassen (weiblich, 71 Jahre und männlich, 76 Jahre) die B 269n aus Ensdorf kommend in Fahrtrichtung Frankreich. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Frankreich befuhr mit seinem Pkw und ebenfalls zwei weiteren Mitfahrerinnen (weiblich, 28 Jahre und weiblich, 56 Jahre) die B 269n in entgegengesetzter Richtung.

Ca. 250 m vor der deutsch-französischen Landesgrenze kam der Fahrer aus Völklingen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Obwohl der 31-Jährige noch ein Ausweichmanöver vollzog, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, welche im Anschluss in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert wurden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug sich schlussendlich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Alle Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus den verunfallten Pkw retten.

Anschließend wurden sie von den Rettungskräften erstversorgt und vier Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bislang ist bekannt, dass der 31-jährige Fahrzeugführer aus Frankreich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde. Bei allen anderen Personen konnten keine Verletzungen festgestellt werden.

Da anfänglich nicht genau bekannt war, wo sich die tatsächliche Unfallstelle befindet, wurden Rettungskräfte sowohl aus Deutschland als auch aus Frankreich zur Unfallörtlichkeit entsandt. Neben einem deutschen Rettungswagen waren auch drei Fahrzeuge der französischen Feuerwehr (Sapeurs-Pompiers Moselle) sowie ein Fahrzeug der Gendarmerie vor Ort. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Saarlouis, welche von einem Fahrzeug der Operativen Einheit der saarländischen Polizei unterstützt wurden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.