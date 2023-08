KIRCHHEIMBOLNDEN. Eine Frau hat in Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis bei einem Unfall mit ihrem Pedelec schwere Verletzungen erlitten. Die 78-Jährige sei am Sonntag mit ihrem Zweirad aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt, teilte die Polizei mit.

Dabei habe sie sich so schwer am Kopf verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Mannheim geflogen werden musste. Die Polizei sucht Zeugen. (Quelle: dpa)