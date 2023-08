“Besonders schöne” Ventildeckel abgeschraubt: Polizei stoppt nächtlichen “Ausflug” von Jugendlichen

IDAR-OBERSTEIN. Eine nächtliche Spritztour unternahmen zwei 11 bzw. 12-Jährige am frühen Samstagmorgen im Bereich der Otto-Decker-Straße in Idar-Oberstein.

Unglücklicherweise wurden sie durch eine Streife entdeckt und anschließend kontrolliert. Sie verstrickten sich bezüglich ihres Aufenthalts in Wiedersprüche und gestanden später, die zwei E-Roller unbemerkt aus dem Elternhaus mitgenommen zu haben. Noch dazu gaben sie an, an zwei geparkten Fahrzeugen die “besonders schönen” Ventildeckel abgeschraubt zu haben. Diese konnten an Ort und Stelle wieder an den Fahrzeugen angebracht werden.

Die E-Roller wurden sichergestellt, die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten überstellt und Strafanzeigen wegen Diebstahls gefertigt. (Quelle: Polizeidirektion Trier)