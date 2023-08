Alkohol, Kokain, Speed: Polizei Bitburg stoppt Drogen- und Alkoholfahrten am Wochenende

BITBURG. Am vergangenen Wochenende wurden durch die Polizeiinspektion Bitburg im Rahmen von Verkehrskontrollen insgesamt sechs Fahrzeugführerinnen und -führer festgestellt, die ihren PKW unter dem Einfluss von Alkohol- und/oder Betäubungsmitteln führten.

In einem weiteren Fall kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Zwei Fahrzeugführer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am Maingate der US-Airbase in Spangdahlem ein PKW angehalten und kontrolliert. Der 22-Jährige Fahrzeugführer stand augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Wert von 1,77 Promille.

Am Samstagmittag erschien ein 40-jähriger Mann aus eigener Veranlassung bei der Polizeiinspektion Bitburg, um Strafanzeige zu erstatten. Er parkte zuvor seinen PKW klar erkennbar auf dem Besucherparkplatz. Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann deutlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,92 Promille. Zusätzlich reagierte der Drogenschnelltest positiv auf THC.

Am Samstagabend erfolgte gegen 18.15 Uhr in Bollendorf die Verkehrskontrolle eines 23-jährigen Fahrzeugführers, welcher augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Der durchgeführte Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin.

Ein 22-Jähriger Fahrzeugführer wurde am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Bitburg kontrolliert. Der Fahrzeugführer war aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Wenig später ergaben sich bei einem 36-Jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf einen vorliegenden Betäubungsmitteleinfluss. Der Verdacht erhärtete sich durch den durchgeführten Schnelltest, welcher positiv auf THC reagierte. Der PKW wurde gegen 17.20 Uhr auf der B51 bei Bitburg kontrolliert. Zehn Minuten später wurde auch eine 24-Jährige Frau mit ihrem PKW an der Örtlichkeit kontrolliert. Bei der Fahrzeugführerin konnten ebenfalls deutliche Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Einen Vortest konnte oder wollte sie jedoch nicht durchführen, weshalb die Weiterfahrt nach Entnahme einer Blutprobe untersagt werden musste.

Am Sonntagabend konnte in Echternacherbrück ein 33-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert werden, welcher aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte nach Feststellung entsprechender Verdachtsmomente positiv auf die Stoffgruppen Kokain, Amphetamin und THC.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einem weiteren Fall zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 25-Jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte mit seinem PKW die B257, aus Fahrtrichtung Luxemburg kommend, an der Abfahrt Irrel/Zweikreuz zu verlassen. Hierbei verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, dieser stand jedoch offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Am PKW entstand Totalschaden.

In allen Fällen wurden die zutreffenden Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Führerscheine wurden bei den Strafverfahren mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. In den anderen Fällen wurden die Führerscheine präventiv sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde in allen geschilderten Sachverhalten unterbunden. Den Fahrzeugführerinnen und -führern unter Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss wurde eine Blutprobe entnommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)