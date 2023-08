COLMAR-BERG. Unbekannte Täter haben am 6. August 2023 zwischen 3.30 und 4.00 Uhr Vandalismus an der Bushaltestelle “COLMAR CENTRE”, gelegen in der avenue Gordon Smith in Colmar-Berg, betrieben. Dabei wurde eine der Glaswände des Bushäuschens zerstört.

Alle zweckdienlichen Informationen bitte an das Kommissariat Mersch unter der Rufnummer (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail : police.mersch@police.etat.lu weiterleiten. (Quelle: Police Grand-Ducale)