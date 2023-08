“Rasante Fahrweise”: Polizei muss aggressiven Suff-Fahrer fesseln – Beleidigungen gegen Polizisten

WEITEFELD. Aufgrund seiner rasanten Fahrweise fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 2.10 Uhr, der Fahrer eines Mercedes in der Sandstraße in Weitefeld negativ auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 28-Jährigen aus der VG Daaden wurde eine Alkoholisierung im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit festgestellt.

Bei der Verbringung zur erforderlichen Blutprobenentnahme zeigte sich der junge Mann aggressiv, sodass er gefesselt werden musste. Weiterhin beleidigte der Delinquent einen der Beamten, was eine weitere Strafanzeigenerstattung für ihn bedeutete. Dem “Helden der Nacht” droht nun der Entzug der Fahrerlaubnis sowie weitere Sanktionen im Rahmen der strafrechtlichen Verfolgung. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)