++ Hunsrück: Beeinträchtigungen bei Anreise zu Technofestival Nature One ++

KASTELLAUN. Kurz vor dem Start des Technofestivals Nature One am Freitag berichtet die Polizei von Staus bei der Anreise.

«Aktuell kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Zufahrtstraßen in & um #Kastellaun», schrieb die Polizei am Donnerstag auf Twitter. «Habt Geduld, haltet euch an die Verkehrsführung & die Anweisungen unserer Kolleginnen & Kollegen.»

60.000 Besucher auf der Pydna erwartet

Von Freitag bis Sonntag werden etwa 60.000 Besucherinnen und Besucher bei dem Festival auf der ehemaligen US-Raketenstation Pydna im Hunsrück erwartet. Die Polizei kündigte An- und Abfahrtskontrollen sowie Fahrzeug- und Personenkontrollen rund um das Festival an.