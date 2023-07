Gefährlicher “Scherz”: Toyota Aygo aus Parklücke gehoben und quer auf Straße gestellt

BLIESKASTEL. Im Zeitraum vom 14.7., 11.30 Uhr, bis zum 15.7.2023, ca. 8.50 Uhr, wahrscheinlich nachts, wurde in der Schloßbergstraße in Blieskastel ein roter Toyota Aygo, vermutlich mittels Körperkraft, aus einer Parklücke, in der das Fahrzeug parallel zur Fahrbahn stand, hochgehoben und quer zur Fahrbahn als Verkehrshindernis wieder abgestellt.

Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich um einen Spaß handeln sollte. Allerdings wurde das Fahrzeug hierdurch beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Blieskastel (06842-9270) oder der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)