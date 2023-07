Ehefrau im Keller erwürgt und Leiche im Wald versteckt: Mordprozess beginnt

SAARBRÜCKEN. Wegen Mordes an seiner Ehefrau muss sich vom heutigen Freitag (9.00 Uhr) an ein 55-jähriger Mann aus Riegelsberg vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Dem deutschen Angeklagten wird vorgeworfen, die 53-Jährige im Februar im Keller des gemeinsamen Hauses erwürgt und den Leichnam anschließend in einem Wald versteckt zu haben.

Dabei soll er heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt haben. Der Ehemann hatte seine Frau am 4. Februar bei der Polizei in Völklingen als vermisst gemeldet. Schnell war er jedoch selbst als Täter in Verdacht geraten. Zehn Tage später gestand er den Ermittlern zufolge die Tat und führte die Beamten zum Versteck der Leiche in ein Waldstück zwischen Riegelsberg und Saarbrücken (lokalo.de berichtete).

Zum Prozesstag ist lediglich die Anklageverlesung geplant. Ein Urteil könnte bereits am dritten Sitzungstag am 28. August fallen. (Quelle: dpa)