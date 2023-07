Fundamente sind gegossen: Interims-Kita Kordel nimmt Formen an

KORDEL. Die Fundamente sind gegossen: die Arbeiten an der Interimslösung für die vom Hochwasser im Jahr 2021 zerstörte Kindertagesstätte in Kordel gehen zügig voran.

Auf dem Gelände neben der Turnhalle entsteht in Holzständerbauweise ein Bau, in dem die 5-gruppige KiTa Platz finden wird. Die notwendigen Vorarbeiten finden derzeit statt. Die vorgefertigten Module sollen dann Mitte Oktober aufgebaut werden. Die Besonderheit dabei ist, dass die Module für die Dauer von drei Jahren gemietet werden, mit der Option einer Verlängerung auf fünf Jahre. Die Kosten liegen bei ca. 2,15 Mio. Euro. Der Start des KiTA-Betriebs ist für Mitte November 2023 vorgesehen.

Parallel befindet sich auch die Sanierung der Bestands-KiTa im Planungsstadium. Die entsprechenden Aufträge wurden im Juni erteilt. Ortsbürgermeister Medard Roth freut sich, dass die Kindergartenkinder nun wieder eine angemessene Unterbringung haben, in der ihren Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann.

Durch die Interimslösung werden die vorübergehend genutzten Räume in der Grundschule frei, so dass die Planungen zur Generalsanierung der Grundschule Kordel konkret in Angriff genommen werden können. Bürgermeister Michael Holstein: „Nach den traumatischen Erlebnissen während und in der Folge der Flut sowie den damit verbundenen Einschränkungen freuen wir uns, dass die Dinge jetzt endlich zügig ihren Lauf nehmen und die Projekte in absehbarer Zeit abgeschlossen werden können.“

Bislang wurde der Platz vor der Turnhalle Kordel für die Radfahrausbildung der Dritt- und Viertklässler der Grundschulen in Trier-Land genutzt. Übergangsweise findet die Jugendverkehrsschule in Schweich statt.