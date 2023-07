Tragischer Vorfall: Arbeiter tot auf Gelände von Kompostanlage gefunden

WORMS. Auf dem Gelände einer Kompostanlage in Worms ist ein Mitarbeiter tot gefunden worden. Wie der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt am Donnerstag mitteilte, war der 57 Jahre alte Mann am Mittwoch von Kollegen vermisst worden.

Bei der Suche unter Einbezug unter anderem der Feuerwehr sei der Mann dann tot geborgen worden. Wiederbelebungsversuche von Sanitätern seien erfolglos geblieben, hieß es.

«Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, eine natürliche Todesursache kann nicht ausgeschlossen werden», teilte der Betrieb mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei seien nicht abgeschlossen.