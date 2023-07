Durch Schacht in Lagerraum gelangt: Tresor aus Gaststätte gestohlen

ST. INGBERT. Ein Unbekannter hat in St. Ingbert einen Tresor aus dem Lagerraum einer Gaststätte gestohlen. In dem wohl zwischen Sonntagabend und Montagmorgen gestohlenen Tresor befanden sich Tageseinnahmen im vierstelligen Bereich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Besitzer der Gaststätte hatten den Diebstahl den Beamten am Montag gemeldet. Derzeit geht die Polizei nur von einem Täter aus, der nach ersten Erkenntnissen über einen Schacht im Anlieferungsbereich der Gaststätte in den Lagerraum gelangte. (Quelle: dpa)