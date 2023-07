Brutale Attacke vor Freibad: Mann zusammengetreten – Zweiter mit Glasflasche am Kopf verletzt

BOPPARD. Wie die Polizei in Boppard mitteilt, ereignete sich am Sonntag, den 25.06.2023, gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz am Freibad Boppard-Buchenau eine Gefährliche Körperverletzung, bei der auf einen am Boden liegenden männlichen Beteiligten mehrfach eingetreten wurde.

Einem weiteren Beteiligten wurde mittels Schlag mit einer Glasflasche eine Kopfplatzwunde zugefügt.

Im Zuge der Ermittlungen und bisherigen Vernehmungen wurde bekannt, dass durch eine bislang unbekannte männliche Person einer der Täter beim Verlassen des Tatortes verfolgt wurde. Insbesondere diese Person, aber auch weitere Tatzeugen werden gebeten, sich bei der PI Boppard zu melden.