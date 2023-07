Kyllburg: Polizei berät an der Haustür zum Thema Einbruchschutz

KYLLBURG. Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier haben am heutigen Donnerstagsnachmittag, den 6. Juli, zum Thema Einbruchschutz in der Verbandsgemeinde Kyllburg aufgeklärt.

Die Expertinnen und Experten kamen mit etwa 30 Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch und gaben Tipps, die die Sicherheit des Zuhauses anheben können. Bei gekippten Fenstern hinterließen sie Klebezettel, um auf diese Sicherheitslücke aufmerksam zu machen. Sie verteilten knapp 400 Flugblätter rund um das Thema Einbruchschutz.

Sollten Sie Interessen an einer persönlichen Beratung vor Ort haben, melden sie sich bitte per Mail an beratungszentrum.trier@polizei.rlp.de