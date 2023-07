Rucksack, Handys, Bargeld weg: Diebstähle aus PKWs in Schweich

SCHWEICH. In der Nacht von Dienstag, dem 4.7., auf Mittwoch, den 5.7.2023, kam es in Schweich zu zwei Diebstählen aus zwei geparkten PKWs. Eines der beiden Fahrzeuge parkte in der Isseler Straße, das andere Fahrzeug in der Straße Am Jungferngarten.

Aus beiden Fahrzeugen wurden u.a. ein Rucksack, eine Geldbörse, zwei Mobiltelefone und ca. 200 Euro Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06502/91570 oder per E-Mail unter pischweich@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)