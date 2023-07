Polizei-Kontrollen im Saarland: 300 Fahrzeuge kontrolliert – 40 Straftaten festgestellt

SAARBRÜCKEN. Vergangenen Freitag, 30.6., richtete die Polizei Saarland an der BAB 8 auf dem Rastplatz Kutzhof in Fahrtrichtung Neunkirchen eine Kontrollstelle ein. Ziel war es, sowohl die Verkehrssicherheit auf Autobahnen in den Blick zu nehmen als auch mögliche Straftaten zu erkennen, bei denen die Täter die Autobahn als Reiseroute nutzen.

Neben Kräften des Landespolizeipräsidiums Saarland war auch das Hauptzollamt Saarbrücken sowie die Bundespolizei im Einsatz, die in ihrem Zuständigkeitsbereich eigene Kontrollmaßnahmen durchführten. Das THW, Ortsverband Heusweiler, unterstützte die Polizei bei der Umsetzung der Kontrollaktion mit ihrem technischem Know-How.

Landespolizeipräsident Norbert Rupp besuchte gemeinsam mit Innenminister Reinhold Jost und Staatssekretär Torsten Lang die Kontrollstelle und informierte sich über den polizeilichen Einsatz. Bereits gegen 12.00 Uhr richtete die Autobahn GmbH auf der BAB 8 Fahrtrichtung Neunkirchen eine Vollsperrung ein, so dass der gesamte Fahrzeugverkehr über den Rastplatz Kutzhof umgeleitet wurde und die eingesetzten Kräfte die ersten Fahrzeuge kontrollierten. Insgesamt überprüften rund 130 eingesetzte Kräften mehr als 300 Fahrzeuge. Hierbei stellten sie 40 Straftaten und 38 Ordnungswidrigkeiten fest. Acht Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerinnen mussten einen Drogenvortest durchführen. Insgesamt wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt.

Neun Mal untersagte die Polizei Fahrzeugführern bzw. -führerinnen die Weiterfahrt, u.a. wegen Fahruntüchtigkeit aufgrund alkoholischer bzw. drogenbedingter Beeinflussung, aber auch wegen festgestellter technischer Mängel an den Fahrzeugen. Neben den festgestellten strafrechtlichen und ordnungswidrigen Verstößen fuhr ein per Haftbefehl Gesuchter in die Kontrollstelle.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahme kam es je nach Verkehrsaufkommen temporär zu Rückstau bis zur Anschlussstelle Heusweiler. Um das Verkehrsaufkommen auf der BAB 8 im Auge zu behalten, setzte die Polizei eine Drohne ein. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)