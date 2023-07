Trier: Streit im Palastgarten eskaliert völlig – Polizeigewahrsam!

TRIER. Wie auch an den vergangenen Wochenenden musste die Polizei Trier auch an diesem Wochenende zu Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten im Innenstadtbereich ausrücken.

So gerieten am späten Freitagabend gegen 22 Uhr ein 24-Jähriger und ein 31-Jähriger im Bereich der Liegewiese im Palastgarten in Streit, welcher in einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung endete.

Dabei wurde der 31-Jährige durch Pfefferspray und sein 24-jähriger Kontrahent durch einen Flaschenwurf leicht verletzt. Aufgrund des hochaggressiven Verhaltes musste der 31-Jährige für den Rest der Nacht in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.