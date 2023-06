++ Aktuell: Großeinsatz gegen Drogenkriminalität in RLP – mehr als 20 Objekte durchsucht ++

KOBLENZ. Seit den frühen Morgenstunden führt die Kriminaldirektion Koblenz mit Unterstützung zahlreicher Dienststellen in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz einen Einsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität im nördlichen Rheinland-Pfalz mit Schwerpunkt im Großraum Koblenz durch, der im Zusammenhang mit einem größeren Drogenfund im Koblenzer Stadtgebiet steht.

Nach intensiven Folgeermittlungen ist es den Strafverfolgungsbehörden gelungen, die Beweislage so weit zu verdichten, dass heute an insgesamt mehr als 20 Objekten in Koblenz, Mühlheim-Kärlich, Kettig, Boppard, Nassau, Bad Breisig und Bad Ems richterliche Durchsuchungsbeschlüsse und 11 Haftbefehle vollstreckt werden konnten.

Den Beschuldigten wird u.a. der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Insgesamt befinden sich derzeit mehr als 300 Polizeikräfte im Einsatz.

Es wird nachberichtet. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)