ETTELBÜCK. Der 22-jährige Giuseppe Pastore wird seit dem 1406.2023, gegen 10.00 Uhr, vermisst. Er wurde zuletzt in Ettelbrück gesehen.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein weißes T-Shirt, eine rot-schwarze Hose und Turnschuhe.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten sollen bitte an die Polizeidienststelle Ettelbrück per Telefon unter der Nummer (+352) 244 84 1000 oder per E-Mail an police.ettelbruck@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)