++ Thomas Klasen wird neuer Cheftrainer des SV Eintracht-Trier 05 e.V. ++

TRIER. Eintracht-Trier stellt die Weichen für die Saison 2023/24 in der Oberliga Rheinland- Pfalz/Saar und verpflichtet Thomas Klasen als neuen Cheftrainer für die Blau-Schwarz- Weißen. Der 39-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Wir kennen Thomas seit vielen Jahren und haben seine Entwicklung als Spieler und Trainer genau verfolgt. Somit kennen wir ihn und seinen Charakter. Er kennt unseren Verein, die Spieler und die Liga. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt davon, dass wir den gemeinsamen Weg erfolgreich gestalten werden“, so Vorstandssprecher Alfons Jochem zur Verpflichtung von Thomas Klasen.

„Nach 20 Jahren schließt sich der Kreis wieder. Für mich ist es die Rückkehr in meine Heimat und ich freue mich auf die Aufgabe. Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen und fiebere nun dem Trainingsauftakt entgegen“, freut sich der neue SVE-Cheftrainer Thomas Klasen über sein Engagement bei Eintracht-Trier.

Thomas Klasen absolvierte in seiner aktiven Laufbahn als Spieler unter anderem 33 Spiele in der 2. Bundesliga (2 Tore), 42 Spiele in der 3. Liga (1 Tor), 136 Spiele in der Regionalliga (21 Tore) und 94 Spiele in der Oberliga (35 Tore). In diesem Zeitraum war er beim TuS Mayen, 1. FC Kaiserslautern II, Kickers Emden, SV Elversberg, TuS Koblenz, FC Karbach und auch für den SV Eintracht-Trier angestellt. Für die Eintracht spielte er 33-mal in der 2. Bundesliga, 21-mal in der Regionalliga und drei mal im DFB Pokal. Nach seiner aktiven Karriere betreute er zunächst als Co-Trainer den FC Karbach (2016-2017). Von Karbach wechselte er dann für ein halbes Jahr als Cheftrainer zum CS Fola Esch (2018). Zuletzt stand Klasen als Co-Trainer beim 1. FC Köln II unter Vertrag (2019-2023).