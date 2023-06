Wohnraum, Flut-Aufbauhilfe und Wirtschaft: ISB förderte 2022 in der Stadt Trier mit 80,5 Millionen

TRIER/MAINZ. Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) förderte im Jahr 2022 im Auftrag des Landes vor allem im Bereich der Wirtschafts- und sozialen Wohnraumförderung private und gewerbliche Kunden in der Stadt Trier mit insgesamt 80,5 Millionen Euro.

Den Großteil in Höhe von 29 Millionen Euro bewilligte die Förderbank im Rahmen der Aufbauhilfe für von der Flut betroffene Privatpersonen und Unternehmen. Hinsichtlich der Corona-Hilfsprogramme waren es knapp 18,5 Millionen Euro. Knapp 7 Millionen Euro entfielen auf die Wirtschaftsförderung, 26 Millionen Euro auf die Programme der sozialen Wohnraumförderung für die Schaffung und Modernisierung von 144 Wohneinheiten. Trier weist damit im Jahr 2022 die dritthöchste Zahl an geförderten Wohneinheiten in den Landkreisen und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz auf.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe: „Für die Stadt Trier ist es eine wichtige Aufgabe, ausreichend Wohnraum für alle Bevölkerungs- und Einkommensgruppen zur Verfügung zu stellen. Um ein Angebot an bezahlbaren und qualitätsvollen Wohnungen zu schaffen, muss insbesondere der geförderte Wohnungsbau im Bestand saniert werden, durch Neubau ersetzt oder durch weitere Wohnungen ergänzt werden. Ich bin sehr dankbar, dass wir durch die Programme der sozialen Wohnraumförderung unserem Ziel im letzten Jahr ein großes Stück nähergekommen sind und mit der ISB und der Landesregierung bei unseren Vorhaben stets verlässliche Partner an unserer Seite haben.“

Landesweit lag das Neugeschäftsvolumen der Förderbank mit 2,9 Milliarden Euro auf hohem Niveau. „Unser vergangenes Geschäftsjahr war insbesondere von der Bearbeitung von Hilfsprogrammen geprägt, welche wir zusätzlich zu den regulären Förderprogrammen abgewickelt haben. Allein im Rahmen der Aufbauhilfe zur Bewältigung der Flutkatastrophe haben wir mit einem Gesamtvolumen von 726 Millionen Euro bewilligt. Und obwohl die Zahl der Neuanträge auf Corona-Hilfen im Laufe des Jahres stark zurückging, wurden antragstellende Unternehmen in diesem Zusammenhang insgesamt mit 524 Millionen Euro unterstützt“, so Ulrich Dexheimer, Sprecher des Vorstandes der ISB.