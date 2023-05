Eifelkreis: Diebe stehlen Kupferkabel von Friedhofs-Baustelle in Neidenbach

NEIDENBACH. Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag Abend, bis zum heutigen Mittwoch Vormittag, wurden durch bislang unbekannte Täter 60 Meter Kupferkabel von einer größeren Baustelle in der Ortslage Neidenbach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) entwendet. Das teilte die Polizei in Bitburg am Mittwochnachmittag mit.

Die Baustelle befindet sich in Ortsrandlage im Bereich des Friedhofs.

Zeug*innen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, oder andere Informationen zur Tat geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzten.