Geldautomat aufgebrochen: Einbrecher dringen in Sparkasse ein

NONNWEILER. Nachdem Unbekannte in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in die Filiale der Sparkasse in Nonnweiler-Primstal eingedrungen sind, setzt die Polizei Saarland auf die Mithilfe der Bevölkerung. Die Einbrecher blieben ohne Beute.

Gegen 2.46 Uhr drangen mehrere Unbekannte in die in der Hauptstraße gelegene Filiale in Nonnweiler-Primstal ein und brachen den dortigen Geldautomaten auf. Die Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität gehen davon aus, dass der Geldautomat gesprengt werden sollte, die Einbrecher ihren Vorsatz jedoch aufgrund der Sicherungsvorkehrungen aufgeben und den Tatort ohne Beute verlassen mussten.

Die Ermittler fragen nun: Wer hat am gestrigen Donnerstag in der tatkritischen Zeit verdächtige Beobachtungen am Tatort oder dem erweiterten Umfeld zu Personen oder Fahrzeugen gemacht?

Hinweise nehmen jede Polizeidienststelle oder der Kriminaldauerdienst des Landespolizeipräsidiums unter der Rufnummer 0681-962-2133 entgegen. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)