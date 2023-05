Teurer Klunker: Polizei findet 1,5-Millionen-Edelstein bei Kontrolle in der Eifel

MAINZ/MÜNCHEN. Im Rahmen eines länderübergreifenden Kontrolltages hat die Polizei an der A60 in der Eifel einen 1,5 Millionen Euro teuren Edelstein entdeckt, wie der SWR berichtet. Das kostbare Juwel wurde an der Autobahn in Richtung Belgien entdeckt.

Antwerpen in Belgien gilt als wichtiger Handelsplatz für Diamanten. Laut Innenministerium in Mainz gab es vor der Kontrolle Hinweise.

Die Staatsanwaltschaft München hatte den Stein im Zusammenhang mit einer Straftat zur Beschlagnahme ausgeschrieben. Näheres zu Fundort und Festnahmen ist noch nicht bekannt. (Quelle: SWR)