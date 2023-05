Konz: Horror für ältere Dame – Einbrecher fesseln Seniorin mehrere Stunden lang

KONZ. In der zurückliegenden Nacht überfielen noch unbekannte Täter zwischen 22.00 und 3.25 Uhr eine ältere Dame in ihrem Haus in der Ernst-Reuter-Straße in Konz.

Nach dem derzeitigen Stand der noch frühen Ermittlungen gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass die Täter über die Rückseite des Einfamilienhauses in das Objekt eindrangen. Sie hebelten dort ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Als sie dort auf die aufgewachte, alleinstehende Geschädigte trafen, fesselten sie diese und durchsuchten das Haus nach geeigneter Beute. Hiernach verließen sie das Haus über die Eingangstür. Die ältere Dame konnte sich aus der Fesselung befreien und die Polizei verständigen.

Wie lange sich die Einbrecher in dem Haus aufhielten ist noch unklar.

Aktuell wird von zwei Tätern ausgegangen, die wie folgt beschrieben werden:

– männlich

– circa 175cm groß

– schlanke Figur

– schwarzer Kapuzenpullover

– schwarze Maske

– ausländischer Akzent

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Ernst-Reuter-Straße zur o.g. Zeit oder im Vorfeld geben können. Diese werden gebeten, sich mit der nächsten Polizeidienststelle oder dem Kriminaldauerdienst Trier (0651/9779-2290) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)